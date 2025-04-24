Стало известно, в какой европейской стране возможны провокации 9 мая Политолог Трухачев не исключил провокаций в Чехии 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В европейских странах 9 мая не исключены провокации, сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Он допустил, что такие инциденты произойдут в столице Чехии Праге, причем «их форма может быть самой разной».

Больше всего я ожидаю провокаций от властей Чехии, тем более что премьер- министр Петр Фиала — это откровенный русофоб. Его сторонники по партии отстаивают версию о том, что Прагу освободили власовцы. 9 мая — это еще и 80-летие освобождения чешской столицы, что также добавляет напряжения, — сказал Трухачев.

По словам эксперта, в Праге могут «закидать чем-нибудь российские посольства». Также не исключается, что на памятниках советским воинам появятся некие хамские надписи, добавил Трухачев.

Этих памятников в Чехии остается еще много, поскольку кроме памятника Коневу пока ничего не тронули, — уточнил политолог.

Ранее был составлен список стран, в которых запрещено смотреть трансляцию парада Победы в Москве 9 мая, приуроченного к празднованию 80-летия разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне. В числе таких государств оказались Украина, Латвия, Литва, Эстония и страны Западной Европы.