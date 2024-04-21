Стало известно, уберут ли в Финляндии дорожные указатели на Петербург Власти Финляндии решили оставить дорожные указатели на Санкт-Петербург

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

В Финляндии не будут убирать с автомобильных магистралей дорожные знаки с упоминанием Санкт-Петербурга, несмотря на закрытие контрольно-пропускных пунктов на российской границе, заявил представитель финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Остерман. По его словам, которые приводит агентство STT, Хельсинки не считает нужным тратить средства на эти цели.

Пока что мы не намерены их (дорожные знаки. — NEWS.ru) снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы, — сказал Остерман.

Он добавил, что жители Финляндии проинформированы о закрытии границы с РФ. По его словам, информационные щиты с указанием российского города пока не вызывали проблем у автомобилистов. Как отметил Остерман, при повреждении дорожных знаков, установленных далеко от границы, существует большая вероятность, что их не восстановят.

Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что с 15 апреля Финляндия ввела новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на российской границе. Так, было приостановлено движение прогулочных судов. Кроме этого, на неопределенный срок закрыли морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.