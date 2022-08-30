Стало известно, сколько потеряла Финляндия из-за отмены поездов в Россию Финский железнодорожный оператор VR потерял €39,9 млн после отмены поездов Allegro

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Финский государственный железнодорожный оператор VR списал весь подвижной состав поездов Allegro, которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, а также все запчасти для них, на общую сумму €45,4 млн, следует из данных полугодового отчета компании. В результате отмены движения поездов компания также понесла операционный убыток в размере €39,9 млн.

В отчете отмечается, что несмотря на прекращение движения поездов в Россию, чистый объем продаж VR Group увеличился на 19% до €240,6 млн.

Allegro — бренд совместной услуги, которую предоставляют РЖД и финская компания VR. Быстрые поезда в Хельсинки ходили ежедневно начиная с 2010 года. Стоит отметить, что это был единственный поезд, на котором можно было добраться из России в Евросоюз.

На фоне коронавирусной пандемии сообщение было приостановлено. В декабре 2021 года вновь начали отправляться по два поезда Allegro в день. Но в начале марта 2022 финские власти решили, что дальше задействовать такие составы нецелесообразно. 28 марта сообщение по железной дороге на Allegro было прервано.

30 августа компания VR окончательно подтвердила, что скоростной поезд Allegro не будет ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки даже несмотря на то, что снимаются ковидные ограничения на пересечение границы.