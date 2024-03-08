Стало известно, сколько женщин служат в рядах ВСУ Military Media Center: 45,5 тысячи женщин служат в рядах ВСУ

Фото: Ml1/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Более 45,5 тысячи женщин несут службу в Вооруженных силах Украины, сообщает Telegram-канал Military Media Center, который координируется Министерством обороны страны. По его информации, это на 2,1 тысячи больше, чем в 2018 году. При этом уточняется, что общая численность женщин-военнослужащих в подразделениях ВСУ с учетом ушедших в отставку составляет 62 тысячи человек.

Численность женщин в ВСУ продолжает увеличиваться. По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служат 45587 женщин. Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года, — говорится в сообщении.

Статус участников боевых действий имеют 13,5 тысячи украинок. Канал добавил, что в настоящий момент непосредственно в зоне вооруженного конфликта находятся 4 тысячи женщин.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что женщины, служащие в ВСУ, получили военную форму, созданную с учетом антропометрических особенностей женского тела. По словам заместителя главы ведомства Натальи Калмыковой, внедрение спецодежды стало результатом большой и долгой работы огромного количества людей. Замминистра добавила, что подобные изменения являются, несомненно, важным шагом.