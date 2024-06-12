Стало известно, сколько украинских уклонистов погибло на реке Тиса ТСН: пограничники нашли тело 35-го погибшего уклониста, переплывавшего Тису

Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские пограничники нашли тело очередного уклониста, который погиб при попытке переправиться через реку Тису, информирует местный телеканал ТСН. Это уже 35-й погибший после объявления всеобщей мобилизации на Украине, передает ТАСС.

Мужчины призывного возраста стараются избежать отправки на фронт и пытаются покинуть страну с помощью поддельных справок или нелегальным путем. Зачастую они рискуют своей жизнью. В этой связи власти Украины ужесточили правила нахождения в приграничных районах. Попытки покинуть страну часто заканчиваются трагически. Особенно это касается переплыть Тису на границе Украины с Венгрией и Румынией.

Ранее появились первые погибшие уклонисты, которые подорвались на берегах реки. ВСУ заминировали эту зону с целью не допустить бегства призывников с Украины в ходе мобилизации. Соответствующие мероприятия начались в апреле. Украинские власти приказали «любым способом остановить бегство людей».

В одной из соцсетей были опубликованы кадры, где пограничник рядом с рекой рассматривал тело погибшего соотечественника. Согласно видео, мужчина лишился стопы при попытке незаконно пересечь границу.