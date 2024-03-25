Стало известно, сколько украинских беженцев въехало в Британию Член палаты лордов Британии Скотт: в страну въехало более 200 тысяч беженцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобританию въехало более 200 тысяч украинских беженцев, сообщила член палаты лордов Британии баронесса Джей Скотт. По ее словам, из них более 108 тысяч человек обосновались в Лондоне, еще полторы тысячи беженцев находятся в Северной Ирландии, а 5487 — в Шотландии, пишет Lenta.ru.

По состоянию на 5 марта 2024 года 201 400 человек прибыли в Великобританию в рамках визовых программ для граждан Украины, а не в качестве беженцев. 144 400 из них получили спонсорскую помощь в рамках программы «Дома для Украины»: 108 601 человек находится в Англии, 1500 — в Северной Ирландии, 5847 — в Шотландии и 4200 — в Уэльсе, — говорится в тексте сообщения.

Также более 20 тысяч украинцев были проспонсированы правительством Шотландии, а более трех тысяч — правительством Уэльса. Данные были опубликованы в ответ на соответствующий запрос члена палаты лордов Дэвида Уигли. Он поинтересовался, сколько украинских беженцев расселили на территории государства.

Член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн ранее заявил, что украинские беженцы злоупотребляют социальными пособиями. Он обратился к немецкому правительству с вопросом о масштабах этих злоупотреблений.