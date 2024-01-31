Стало известно, сколько украинцев въехали в Германию в 2023 году МВД Германии: около 300 тысяч украинцев въехали в ФРГ в 2023 году

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Украинские беженцы

Почти 300 тысяч граждан Украины въехали в Германию в 2023 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление статс-секретаря Министерства внутренних дел ФРГ Махмута Оздемира. Отвечая на запрос депутата бундестага Торстена Фрея, Оздемир заявил, что данная информация зафиксирована в Центральном реестре иностранных граждан Германии.

Парламентарий направил запрос в МВД Германии с требованием разъяснить, сколько украинцев было зарегистрировано в стране в период с января по декабрь 2023 года, а также сколько лиц с видом на жительство покинули ФРГ. Согласно тексту ответа министерства, всего в 2023 году в Германию въехали 293 117 украинцев. При этом отмечается, что 95 915 украинцев с видом на жительство выехали из Германии.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди ранее также опубликовал данные по числу украинцев, покинувших родину после начала специальной военной операции. По его словам, число украинских беженцев составляет примерно 6,3 млн человек, а число перемещенных лиц внутри страны — 3,7 млн человек. Гранди подчеркнул, что специалисты ООН не фиксируют массового возвращения беженцев на Украину. Он призвал мировое сообщество помочь организации в восстановлении жизни украинцев, в частности, найти им работу.