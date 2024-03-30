Стало известно, сколько украинцев укрылись в ФРГ от мобилизации Более 250 тысяч мужчин призывного возраста въехало в ФРГ с Украины за два года

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Более 250 тысяч мужчин с гражданством Украины въехало на территорию Германии с 24 февраля 2022 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление стас-секретаря МВД ФРГ Махмута Оздемира. Уточняется, что речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

С 24 февраля 2022 года в Германию въехали 252 692 гражданина Украины мужского пола, которым на 31 января 2024 года было от 18 до 60 лет, — сказал Оздемир.

Он также отметил, что в стране по состоянию на 31 января текущего года находились 209 842 украинца. Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон попросил уточнить информацию по состоянию на 29 февраля 2024 года, но пока таких данных нет, уточнил Оздемир.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал снижение количества требующихся на Украине мобилизованных, ранее озвученная необходимость в мобилизации еще 500 тысяч человек пересмотрена. По его словам, цифра была сокращена. Сырский также выразил надежду, что потребности ВСУ в личном составе будут удовлетворены не только за счет призыва, но и за счет добровольцев.

До этого газета Politico сообщила, что на Украине наблюдается нехватка новых рекрутов в ВСУ, поскольку граждане страны все активней пытаются избежать призыва. По информации издания, сейчас средний возраст военных, участвующих в боевых действиях в рядах ВСУ, составляет 43 года. За время мобилизации Украину покинуло около 650 тысяч мужчин призывного возраста.