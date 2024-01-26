Стало известно, сколько украинцев стали беженцами после СВО ООН: около 10 млн граждан Украины покинули свои дома после начала СВО

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Примерно 10 млн граждан Украины покинули родные места после начала спецоперации, сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В интервью NHK он уточнил, что около 6,3 млн людей выехали за пределы страны, а еще 3,7 млн — в другие регионы Украины.

Число людей, бежавших за пределы Украины, составляет около 630 миллионов, а число перемещенных лиц внутри страны — около 370 миллионов. <...> Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто, — добавил Гранди.

Он также призвал общественность помочь организации в восстановлении жизни украинцев, найти им работу и отремонтировать дома. По словам Гранди, управление по делам беженцев уже помогло починить более 27,5 тысячи домов.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш сообщил, что только 14% из 5,9 млн украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем. Он добавил, что большинство граждан Украины надеются когда-нибудь вернуться, при этом вопросы безопасности остаются для них первостепенными.