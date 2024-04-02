Стало известно, сколько тратит Германия на содержание украинских беженцев Депутат ЕП Бек: ФРГ ежегодно тратит €20 млрд на беженцев с Украины

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Германия ежегодно тратит как минимум 20 миллиардов евро на содержание украинских беженцев, и это не предел, заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек. По его словам, страна не может себе позволить такие траты, поэтому ей приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие., передают «Известия».

Конечно, если бы у Германии не было такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше расходов на другие вещи, — отметил другой собеседник издания, депутат бундестага Вольфганг Виле.

Ранее в немецком районе Зале-Орла были введены обязательные общественные работы для проживающих в стране беженцев. Таким образом власти страны намерены бороться с людьми, которые не хотят искать работу и живут на деньги налогоплательщиков. Зимой беженцы будут заниматься очисткой тротуаров от снега, а летом — стрижкой живых изгородей. Платить за работу будут по 80 евроцентов в час.

До этого член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн рассказал, что украинские беженцы злоупотребляют социальными пособиями. Он обратился к немецкому правительству с вопросом о масштабах этих злоупотреблений. Кроме того, парламентарий потребовал привести точные данные о таких случаях.