Стало известно, сколько тонн зерна ушло в ЕС через «зерновой коридор» El País: в ЕС поступило не менее 38% зерна, вывезенного через «зерновой коридор»

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В страны Евросоюза поступило не менее 38% зерна, вывезенного через «зерновой коридор» с Украины, пишет El País. Газета, со ссылкой на данные ООН и ресурсы по мониторингу движения морских судов, сообщает, что с 1 августа по 7 сентября было вывезено более 2,3 млн тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельхозпродукции.

Из общего количества тонн зерна, экспортированного через коридор, 38% (около 900 тысяч тонн. — NEWS.ru) были направлены в порты стран-членов ЕС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока не удалось выяснить, является ли ЕС финальной точкой прибытия сельскохозяйственных грузов.

По данным издания, Испания является одним из самых крупных импортеров украинского зерна: два судна уже прибыли в порты королевства, ожидается прибытие еще двух. В общей сложности Испания получит более 200 тысяч тонн кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта отправились в Турцию, 14% получили Китай, Индия и Южная Корея, 27,5% поступило в государства Ближнего Востока и Африки.

В июле Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку с целью решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.