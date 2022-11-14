Стало известно, сколько терминалов Starlink Польша передала Украине Варшава передала Киеву более 13 500 терминалов спутниковой связи Starlink

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Польша передала Украине более 13,5 тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, производимых американской компанией SpaceX, передает РИА Новости со ссылкой на польское представительство в Европейском союзе. Ранее стало известно, что Украина получила от руководства Польши партию из 1570 терминалов Starlink.

Недавняя поставка дополнительных 1570 терминалов Starlink из Польши на Украину является частью нашей всесторонней поддержки Киева и жителей Украины. Всего Польша уже предоставила Украине более 13 500 терминалов, — говорится в сообщении.

Starlink — современная спутниковая сеть, целью которой является предоставление широкополосного доступа в интернет из любой точки земного шара. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевские власти обратятся к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в том случае, если американская компания SpaceX начнет требовать плату за использование. Он пояснил, что в настоящее время ряд спутников компания предоставляет бесплатно, за другие Киев платит самостоятельно.