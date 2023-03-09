Стало известно, сколько танков Leopard Польша передала Украине Блащак: Польша передала Украине новую партию из 10 танков Leopard

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польша передала Украине новую партию из 10 танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных, сообщает ТАСС со ссылкой на главу польского Минобороны Мариуша Блащака. Кроме того, Варшава завершила обучение украинских танкистов.

Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине, — заявил Блащак.

Ранее гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о планах построить завод по производству танков Leopard на Украине. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин ежегодно, определенная договоренность по этому вопросу уже существует. Окончательное решение по поводу сделки может быть принято в течение двух месяцев.

Кроме того, власти Германии обратились к руководству Швейцарии с просьбой о продаже 96 списанных танков Leopard 2, которые законсервированы на секретном складе. В Берлине заверили, что эта техника не будет передана Украине. Позже с такой же просьбой выступила Чехия.

По имеющимся данным, у Швейцарии в распоряжении 230 танков Leopard 2. Из них 134 машины состоят на вооружении, а 96 хранятся на складах. При этом они не имеют необходимого для продажи статуса «вне службы».