Стало известно, сколько танков Leopard «похоронили» на Украине Süddeutsche Zeitung: ВСУ потеряли более 20 Leopard с начала СВО

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

ВСУ потеряли более 20 танков Leopard на Украине, из них семь возле Работино, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Эксперты отмечают, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские беспилотники.

Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне: более 20 были уничтожены или брошены, семь из них только в Работино, — говорится в материале.

В статье также приводится мнение украинского командира Leopard, который высоко оценил боевые качества этого танка. По его мнению, главной уязвимостью машины является зазор между башней и корпусом.

Ранее журналист Владимир Соловьев опубликовал кадры уничтожения первого танка Abrams российскими бойцами на Авдеевском направлении в зоне СВО. По его словам, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. По предварительной информации, танк принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другая техника в зоне специальной военной операции, о чем свидетельствует видео с горящим танком под Авдеевкой. По его словам, российские бойцы ежедневно демилитаризуют Украину.