Стало известно, сколько страны ЕС поставили снарядов Украине ЕС пока поставил Киеву 300 тысяч снарядов из запланированного миллиона

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Jonathon Carnell

Страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник в Брюсселе. По его словам, большая ясность по цифрам появится в конце года или в начале следующего.

На данный момент поставлено 300 тысяч... Пока рано говорить о том, что мы не сможем достичь цели (в 1 миллион. — NEWS.ru), — сказал источник.

Также сообщается, что государства сами решают, как распорядиться получаемыми боеприпасами — пополнить свои запасы или передать Украине. На данный момент у ЕС нет данных по тому, сколько боеприпасов имеется у государств объединения, заявил другой источник.

Помощник министра обороны по закупкам и логистике Пентагона Дуга Буша ранее заявил, что армии США необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение $3,1 млрд на покупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, истощенных поставками на Украину и в Израиль. Эта сумма входит в запрошенные президентом США Джо Байденом $106 млрд, которые планируется направить на модернизацию заводов, производящих боеприпасы, по всей стране.