Стало известно, сколько снарядов ЕС передал Украине Die Welt: ЕС передал Украине 223,8 тысячи артиллерийских снарядов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Государства — члены Евросоюза передали Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта, заявил в беседе с изданием Die Welt официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. По его информации, за этот период Киев также получил около 224 тысяч артиллерийских снарядов.

Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов, — заявил дипломат.

По его словам, в общей сложности страны ЕС поставили Украине боеприпасов на сумму €1,1 млрд. Стано добавил, что к весне 2024 года Киев должен получить 1 млрд артиллерийских снарядов западного образца.

Ранее газета Spiegel сообщала, что Германия может передать Украине первые дальнобойные ракеты Taurus уже в ближайшие месяцы. Министерство обороны ФРГ уже обратилось к производителям снарядов с требованием изменить их конструкцию для ограничения дальности действия. По данным издания, такое решение принимал лично немецкий канцлер Олаф Шольц, он пошел на такой шаг с целью не допустить атак ракетами территории РФ. Решение Берлина поставить ракеты Украине вызвал споры в бундестаге. Там заявили, что немецкие боеприпасы помогут Киеву уравнять шансы в конфликте.