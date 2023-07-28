Стало известно, сколько «Патриотов» необходимо Украине Украина потребовала поставить 12 систем ПВО Patriot для борьбы с «Ониксами» и «Кинжалами»

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Зенитный ракетный комплекс Patriot

Украине необходимо около 12 американских систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет «Калибр» и «Оникс», сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка. По его словам, Киев испытывает нехватку в современных системах.

У нас недостаточно современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как «Оникс» и «Кинжал» — дефицит этих систем означает, что мы не можем охватить все районы страны, — заявил Подоляк.

При этом советник главы офиса Зеленского отметил, что западные партнеры Киева принимают решения «не так быстро, как хотелось бы». Он призвал создать центр координации для оптимизации поставок вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в стране усилили систему противовоздушной обороны. По его словам, новые средства ПВО разместят в наиболее уязвимых районах.

Правительство США ранее утвердило пакет военной помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к уже поставленным Киеву комплексам Patriot. Кроме того, стране передадут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS.