Стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде в Париже WADA: на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

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Всемирное антидопинговое агентство ожидает, что в Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 российских спортсменов, заявил глава WADA Витольд Банька, его слова приводит ТАСС. Для сравнения, в предыдущих Играх в Токио приняли участие 330 спортсменов из России, добавил он.

Если говорить об Олимпиаде [в Париже], то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше, — сказал Банька.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказала мнение, что бойкотировать Олимпийские игры в Париже нельзя, потому что нужно болеть за тех, кто все же туда поедет. По его словам, сейчас со стороны России бойкота Олимпиады нет и быть не может. он напомнил, как в 1984 году Политбюро ЦК КПСС под надуманным предлогом не пустило советских спортсменов на соревнования в Лос-Анджелесе. Тогда десяткам людей сломали спортивные судьбы, подытожил комментатор.

До этого в Сети разгорелся скандал из-за высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она назвала бомжами российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил что спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх. Он подчеркнул, что атлеты, которые готовы соревноваться, должны это сделать.