Власти Энергодара сообщили об утечке мазута на ЗАЭС после атаки ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Территория Запорожской АЭС в Энергодаре

На Запорожской АЭС в результате обстрела ВСУ оказался поврежден бак с мазутом, произошла утечка в канал для подачи воды, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается, что сейчас специалисты изучают ситуацию и будут принимать необходимые меры, передает ТАСС.

Произошла ситуация с ударом по тепловой электростанции, которая находится в городе. Пробит бак с мазутом. На данный момент мазут вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции. Сейчас будем изучать всю ситуацию и принимать меры, — сказал Волга.

Ранее член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре пропало электричество после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных. По его словам, ВСУ повредили линию электропередачи в районе Запорожской атомной станции. Информации о пострадавших нет, она уточняется оперативными службами.

Позже стало известно, что подача электроэнергии и воды в Энергодаре, прерванная в результате обстрелов со стороны ВС Украины, возобновлена. В 13:40 было восстановлено электроснабжение, в 13:50 — подача воды. Сейчас в городе сохраняется спокойная обстановка.