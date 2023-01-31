Стало известно, сколько россиян оформили украинские визы с 1 июля Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян

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Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что всего 12 россиян получили украинские визы с 1 июля, когда Киев ввел визовый режим, передает РИА Новости. По его словам, в основном это были женщины, дети или люди преклонного возраста.

Преимущественно это были женщины, дети или люди преклонного возраста, которые получили эту визу и собственно направлялись на Украину по гуманитарным причинам — из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны, — заявил Демченко.

Ранее МВД Казахстана объяснило, что визаран отменили для того, чтобы люди соблюдали миграционное законодательство. До этого иностранец имел возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. С 27 января время нахождения иностранных граждан из ЕАЭС в Казахстане ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для жителей из других стран, у которых безвизовый режим с Казахстаном, лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

Ранее стало известно, что РФ и африканская страна Эсватини договорились о безвизовом режиме для одной категории россиян. Речь идет о владельцах служебных и дипломатических паспортов. Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и его африканский коллега Тхули Дладла.