Стало известно, сколько российских самолетов заблокированы в Германии В Германии сообщили, что страну не могут покинуть 10 российских самолетов

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В аэропортах Германии более пяти месяцев находятся как минимум 10 российских самолетов, не имеющих возможности покинуть границы Евросоюза, сообщает RND со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ. Отмечается, что воздушные суда пребывают на территории Германии с момента начала российской спецоперации на Украине, в связи с чем страны ЕС закрыли воздушное пространство для самолетов из РФ.

Поскольку самолеты подпадают под запрет на взлет и полеты из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть отправлены в другое место, — цитирует издание заявление Минтранса ФРГ.

При этом техническое обслуживание российских воздушных судов разрешено, но только работы для временного обеспечения безопасности.

9 августа агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, которые оказались под западными санкциями, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для обеспечивания себя запасными частями. Данный шаг соответствуют рекомендациям правительства России.

В июне министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российским авиакомпаниям до 2030 года планируется поставить больше тысячи самолетов. Он добавил, что также разработан план поставок вертолетов: до 2030 года планируется поставить больше 760 машин. По словам министра, в условиях западных санкций подобные объемы техники окажутся крайне востребованными российскими компаниями.