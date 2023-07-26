Стало известно, сколько российских дипломатов покинут Молдавию Более 40 российских дипломатов покинут Молдавию

Фото: moldova.mid.ru

Посольство России в Молдавии покинут 45 сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров. По данным агентства, численность персонала сократят до 10 дипломатических работников и 15 сотрудников, выполняющих административные и технические функции.

Суммарно страну покинут 45 представителей дипломатической миссии, — заявил Захаров.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на советника главы Министерства иностранных дел Молдавии уточняет, что страну покинут 22 дипломата. Также из страны уедут 23 сотрудника из числа технического персонала.

О сокращении числа российских дипломатов ранее заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия якобы много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что они являются ничем иным как «фантазийным рассказом». Истинной целью таких обвинений является нагнетание антироссийской истерии, считает она.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение о сокращении числа дипломатов — стратегическая ошибка со стороны руководства Молдавии. Это обусловлено тем, что стране выгодно сотрудничать с Россией. Кроме того, далеко не все жители республики разделяют позицию правительства в отношении РФ. По мнению сенатора, Молдавии грозит масштабный кризис.