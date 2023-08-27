На жизнь руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений начиная с 2014 года, сообщил в интервью YouTube-каналу ISLND TV представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, несмотря на это, ведомство ни на минуту не прекращало свою работу.
Всего суммарно больше десяти, — сказал представитель ведомства.
В июне РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщало, что Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию ГУР. Отмечалось, что глава ведомства находился в очень тяжелом состоянии.
Позднее появилась информация о гибели Буданова, ее опровергли в Центре противодействия дезинформации Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.
До этого источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ Валерий Залужный в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа.
В августе прошлого года Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении покушения на главу Минобороны Алексея Резникова и Буданова. По данным СБУ, планировалась серия заказных убийств.