В Харькове откроют более 100 пунктов обогрева Мэр Харькова Терехов: в городе откроют более 100 пунктов обогрева

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В спальных районах Харькова планируют открыть свыше 100 пунктов обогрева, сообщил мэр Игорь Терехов. В своем Telegram-канале градоначальник отметил, что пункты обогрева появятся на станциях метрополитена, в убежищах, подвалах и школах. Их оборудуют дровяными печами, а также генераторами для подачи электроэнергии.

Кроме школ <...> такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для подачи электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячее питье. Таких пунктов будет более 100, — сообщил Терехов.

Ранее стало известно, что США испытывают определенные трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества. В частности, проблемы подобного рода возникли в Харьковской области. По информации американских СМИ, Вашингтон регулярно с начала спецоперации терпит неудачи с поставками Киеву требуемой материальной помощи, что привело к росту разочарования в обеих странах.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что администрация украинской столицы прорабатывает различные сценарии развития ситуации с отключением электричества в городе. Градоначальник отметил, что власти намерены запастись дизельным топливом, электрогенераторами, едой и питьевой водой, а также обустроить пункты обогрева, которых будет не менее тысячи.