Стало известно, сколько потратил Евросоюз на заполнение газовых хранилищ Bloomberg: страны ЕС потратили $104,8 млрд на заполнение газовых хранилищ

Страны Евросоюза потратили почти $105 млрд на закупку газа в преддверии зимы, пишет Bloomberg. Авторы текста уточняют, что эта цифра вдвое превышает стоимость поставок вооружения на Украину. Также они уточняют, что в следующем году цифра может увеличиться куда сильнее, поскольку Россия может перестать поставлять газ полностью.

Предварительный расчет <...> предполагает общую стоимость избыточного газа в хранилищах ЕС в период с 1 апреля по 31 октября — $104,8 млрд. Это большая цифра, примерно вдвое превышающая общий объем помощи США Украине. Опасность состоит в том, что счет на следующий год окажется еще выше. Холодная зима может полностью истощить существующие хранилища и начать новую гонку за наполнением резервуаров, только на этот раз потенциально без 15-20% поставок из России, — говорится в публикации.

В тексте также отмечается, что в попытке заполнить газовые хранилища страны Европы брались за любые альтернативные России источники — от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов. Газ им обходился по цене военного времени.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. Также страны призывали повысить нефтедобычу, чтобы снизить волатильность на энергетических рынках.

3 ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Отмечается, что ограничение не будет распространяться на перепродажу сырья на суше после его доставки морем.

До этого газета писала, что США вместе со своими союзниками не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября. Отсутствие окончательных условий по данному вопросу связано в том числе с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.