Стало известно о росте числа ядерных боеголовок, готовых к применению SIPRI: количество развернутых ядерных вооружений в 2023 году выросло до 9585

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В прошлом году количество развернутых ядерных вооружений выросло до 9585, следует из ежегодного отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно документу, всего ядерные державы (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея) по состоянию на начало 2024 года обладают 12 121 единицей такого оружия. Отмечается, что 3904 боеголовки были развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 единиц больше, чем в январе 2023 года.

В то время как общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться по мере постепенной ликвидации вооружений времен холодной войны, к сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение числа ядерных боеголовок в развернутом состоянии, — сказано в докладе.

Большая часть развернутых ядерных вооружений принадлежит России и США — они обладают 90% всего мирового арсенала. Однако, как отмечается, у Китая также появилось несколько ядерных боеголовок в состоянии боевой готовности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел недопустимо близко к угрозам применения ядерного оружия, это станет точкой невозврата. Глава государства назвал авантюристами западных лидеров, которые угрожают ядерной державе.