Стало известно, сколько немцев поддержали решение об ударах вглубь России Соцопрос: 38% жителей Германии поддержали решение об ударах ВСУ вглубь России

38% жителей Германии поддержали решение властей разрешить Киеву наносить удары по территории России немецким оружием для «защиты от РФ» Харьковской области, показали данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus. При этом 42% респондентов назвали это решение неправильным.

По данным опроса, в котором участвовало 1004 человека, 41% опрошенных считают, что Берлин должен снизить поставки оружия Украине. 21% выступают за увеличение поставок. Почти четверть, или 24%, считают, что объем военной помощи должен остаться на том же уровне.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.

Также сообщалось, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией, пытаясь уговорить Нью-Дели продать боеприпасы для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Индия не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Зеленский и его американский коллега Джо Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии, которая состоится 13 июня. Договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России, констатировал он.