Стало известно, сколько населенных пунктов Украины перешло под контроль РФ Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили 237 населенных пунктов

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Под контролем России находятся 237 населенных пунктов Украины, в частности Богородичное и Пришиб, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что сейчас группировки войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продвигаются в направлении Славянска.

По состоянию на 12 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 237 населенными пунктами, включая Богородичное и Пришиб, — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ДНР, за минувшие сутки было уничтожено около 70 украинских боевиков, пункт управления беспилотниками, три танка, две самоходных артиллерийских установки 2С3 «Акация» и четыре грузовика. Также в районе Авдеевки и Песков были подавлены огневые точки.

О продвижении Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России в направлении Славянска стало известно 10 июня. В тот день под контролем России находилось 235 населенных пунктов, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), а также Ставки и Липовое (Краснолиманский район).