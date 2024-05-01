Стало известно, сколько на Украине осталось школ с русским языком Омбудсмен Креминь: на Украине русский язык преподают только в трех школах

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Русский язык как отдельную дисциплину преподают только в трех школах Украины, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. По его данным, сейчас русский язык в стране изучают менее тысячи школьников. Отчет омбудсмена был опубликован на официальном сайте.

В 2022 году по сравнению с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до около 4 тысяч человек по состоянию на 1 сентября 2022 года. В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в пять раз — до менее чем 1 тысяча человек, — сказал Креминь.

Омбудсмен добавил, что в трех школах, где еще преподают русский язык, общее число учеников составляет 768 человек. При этом журналисты издания «Страна.ua», оценивая статистику Креминя, указали, что, по официальным данным, примерно 30% всего населения Украины признают русский язык родным.

Ранее правительство Латвии решило отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года, который начнется в 2026 году. Школьникам предложат на выборы языки стран Евросоюза, стран Еврозоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

В правительстве уточнили, что школьники, которые выбрали русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогу продолжить его изучение по истечении учебной программы в школе.