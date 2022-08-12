Стало известно, сколько на самом деле украинцев поддерживает Зеленского IRI: Зеленского на посту президента поддерживает 91% украинцев

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины одобряют 91% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра аналитических исследований Международного республиканского института. Отмечается, что этот показатель снизился по сравнению с данными за апрель 2022 года — тогда Зеленского поддержало 94% украинцев. При этом тех, кто недоволен действиями президента, набралось всего 7%.

Также респонденты в подавляющем большинстве считают, что Украина сможет одержать успех в военном конфликте — за победу проголосовало 98% опрошенных. Столько же украинцев поддерживает действия ВСУ в ходе конфликта.

Более 64% граждан считают, что Украина сможет вернуть под контроль территории от своих международно признанных границ в 1991 году. По их мнению, случится это после окончания боевых действий. Для удовлетворения этих целей жители поддерживают вступление страны в НАТО — 72% из них поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум проходил сейчас.

Ранее Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что может баллотироваться на пост главы государства. Он заявил, что у него на данный момент «безумный рейтинг».