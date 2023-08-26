Стало известно, сколько мужчин уехало с Украины Эксперт Гладун: треть уехавших с Украины во время конфликта составляют мужчины

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Среди выехавших после начала специальной военной операции с Украины за границу граждан около трети составляют мужчины, сообщил изданию «Страна.ua» заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун. Он уточнил, что всего за рубеж уехали порядка 5 млн человек, при этом те, кто отправился в Россию, в подсчетах не учитывались.

Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35%, — сказал эксперт.

Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на пенсионеров, уточнил Гладун.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, действует указ о всеобщей мобилизации. В этой связи с Украины запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. При этом призыву на службу не подлежат военнообязанные депутаты Верховной рады на период своей каденции, даже не имеющие брони.

Ранее масштабную схему уклонения от призыва во время мобилизации раскрыли на Украине. Обыски по этому делу проводились в десяти областях и Киеве. По месту регистрации уклонистов изъяли сфальсифицированные справки о непригодности к военной службе, за которые с граждан брали по $6 тысяч (550 тысяч рублей). По данным следствия, в схеме были замешаны сотрудники территориальных центров комплектования и члены военно-врачебной комиссии. Они выдавали уклонистам справки об их непригодности к военной службе, а затем снимали с учета.