Стало известно, сколько лет займет восстановление Каховской ГЭС «Укргидроэнерго»: восстановление Каховской ГЭС займет восемь лет

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Восстановление Каховской ГЭС займет восемь лет, сообщила пресс-служба компании «Укргидроэнерго». По ее информации, первые два года будет составляться проект ремонтных работ.

Компания добавляет, что на первом этапе возведут временную плотину. Затем, в следующие шесть лет будет построена постоянная плотина.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. В результате в Новой Каховке ее уровень поднялся до 12 м. В результате погибли 55 человек, 175 госпитализированы. Подтопленными остаются около двух тысяч домов. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS. По словам российского лидера, Москва не заинтересована в подрыве ГЭС, поскольку это повлекло за собой тяжелые последствия для территорий, которые находятся под российским контролем.

Позднее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займет еще несколько недель. Он отметил, что это лишь первоначальный этап устранения последствий произошедшего. По слова Сальдо, работы много и она не прекращается ни днем, ни ночью. В настоящее время вода остается в низинных местах, где отсутствует естественный сток и где не ожидается ее схода или высыхания. Сальдо подчеркнул, что и в будущем останутся здания и инфраструктура, полностью испорченные водой, а также разрушенная плотина.