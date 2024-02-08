Стало известно, сколько компаний РФ может попасть под новые санкции Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против 55 компаний

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Евросоюз предложил ввести санкции против 55 корпораций и 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против РФ, сообщает Bloomberg. Отмечается, что рестрикции будут нацелены на физлиц и фирмы, связанные с производством и поставкой оружия, технологий и электроники. Среди них могут оказаться и судоходные компании, которые, как считают в ЕС, обеспечивают доставку боеприпасов из КНДР в Россию.

ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер, — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) начала обсуждать новый пакет санкций против России на высоком уровне с 3 февраля. Ожидается, что новый пакет сосредоточится на блокировании возможностей обхода ограничений, особенно для товаров, пригодных для использования в военном деле.

После этого стало известно, что ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций. Комиссия планирует свести к минимуму споры среди государств, поэтому предложит документ, который, как она надеется, будет «принят быстро».

29 января Совет ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев, до 31 июля, санкции против России. Всего Брюссель ввел 12 пакетов экономических санкций против РФ, начиная с 31 июля 2014 года.