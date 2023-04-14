Стало известно, сколько из обещанных Западом танков добралось до Украины Politico: на Украину прибыл только 31% из обещанных Западом 200 танков

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

В зону боевых действий на Украине прибыл только 31% танков из числа обещанных Киеву странами Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона. Ранее сообщалось, что американские танки Abrams прибудут на Украину не ранее осени.

По состоянию на 23 февраля только 31% из 200 обещанных танков попал на поле боя, — пишет газета.

В публикации отмечается, что остальные 120 танков «находятся на пути к передаче». Самыми крупными поставщиками выступили Польша и Словения. Великобритания и Франция отправят на Украину по 14 танков. При этом Германия, пообещав Киеву 18 танков Leopard, на самом деле отправила только четыре.

Ранее офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал, что немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении. Российские военнослужащие захватили один из них, но «не смогли протащить его в тыл» и утопили его в болоте.

Экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что ВСУ отложили запланированное наступление из-за технического превосходства российской армии. По его словам, американские военные, курирующие организацию атаки, видят, как ВС РФ насыщаются современными средствами вооружения, которые легко могут противостоять оставшейся на Украине технике.