Стало известно, сколько Евросоюз потратит на Украину до 2027 года Европарламент поддержал выделение Украине €50 млрд до 2027 года

Фото: europarl.europa.eu

Европейские депутаты поддержали создание нового фонда помощи Украине, сообщается на официальном сайте Европарламента. Объем финансового пакета, который будет выделен Киеву до 2027 года, составит €50 млрд.

Парламент во вторник одобрил пересмотр долгосрочного бюджета ЕС — многолетних финансовых рамок (MFF). Это включает в себя фонд для Украины в размере €50 млрд и «Платформу стратегических технологий для Европы» (STEP), которая направлена на то, чтобы сделать ЕС более стратегически независимым и способствовать инновациям, — сказано в сообщении.

За финансовую поддержку Украины высказались 536 депутатов, 40 парламентариев выступили против, еще 39 человек воздержались. В ЕП подчеркнули, что Европейский союз поддерживает Киев и продолжит это делать столько, сколько потребуется.

Ранее ряд западных стран заявил о новых поставках военной техники на Украину. Общие объемы помощи оказались значительно меньше в сравнении с началом 2023 года. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Копенгаген передаст Киеву всю свою артиллерию. Она призвала других союзников Украины поступить аналогичным образом. Вместе с тем канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму €1,1 млрд.