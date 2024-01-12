Стало известно, сколько денег тратят украинцы для уклонения от мобилизации Times: украинцы платят по $5 тысяч ради уклонения от мобилизации

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Некоторые жители Украины платят от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу по мобилизации, сообщает британское издание Times. По его данным, украинцы платят за изготовление фальшивых документов для пересечения границы, а также за услуги профессиональных проводников. Отмечается, что они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией.

Источники издания утверждают, что чаще всего украинцы находят изготовителей фальшивых документов и проводников в мессенджере Telegram. За поддельные документы просят от $700 до $1300. Рекламные объявления сопровождаются роликами, в которых показывают обходы сотрудников украинских военкоматов. С начала специальной военной операции погранохрана Украины задержала около 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно пересечь границу. Аналитики считают, что в дальнейшем этот показатель увеличится.

Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек, — заявил обозреватель Times Энтони Ллойд.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Документ был отредактирован в соответствии с замечаниями, которые сделали члены кабмина.