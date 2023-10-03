Стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за отказа США РИА Новости: Киев потерял 2/3 доходов из-за отказа США включить помощь в бюджет

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина лишилась $24 млрд в связи с отказом США включить в свой временный бюджет помощь Киеву. Согласно подсчетам РИА Новости, основанным на данных бюджета украинского государства, это примерно равно сумме, которую страна заработала бы за восемь месяцев.

По имеющимся данным, в бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне 1,33 трлн гривен, или порядка $36 млрд. Таким образом, неполученное финансирование составляет две трети доходов страны за год, или столько же, сколько Украина зарабатывает за восемь месяцев и три дня.

В сентябре Белый дом запросил у Сената США для помощи Украине $24 млрд на 2024 финансовый год, который начнется с 1 октября 2023 года. В свою очередь сенаторы предложили согласовать только $4,5 млрд на помощь Киеву для Пентагона и $1,65 млрд для Госдепа.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского парламента закон о продлении финансирования федерального правительства сроком на 45 дней, до 17 ноября. Таким образом в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. Она могла привести к увольнениям и отправке в неоплачиваемый отпуск сотен тысяч госслужащих и прекращению действия целого ряда государственных программ. При этом в документ не был включен пункт о помощи Украине.

В этой связи журналистка Флавия Краузе-Джексон предположила, что президент Украины Владимир Зеленский подозревает, будто Джо Байден хочет бросить Киев. Она указала на то, что Вашингтон является спасательным кругом для страны.