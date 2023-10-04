Стало известно, сколько денег получит Украина при вступлении в Евросоюз FT: Украина может получить €183 млрд при вступлении в ЕС

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Вступление Украины в Евросоюз позволит ей получить около €186 млрд из бюджета сообщества, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС. Предполагается, что страна получит эту сумму частями за семь лет. При этом принятие Украины в состав объединения впервые превратит ряд государств ЕС в нетто-плательщиков.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что Украина — не единственный кандидат на вступление в Евросоюз. Помимо нее на членство также претендуют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, а также Сербия и Молдавия. В общей сложности расширение Евросоюза обойдется Брюсселю примерно в €256,8 млрд. Выделение этих средств приведет к изменению финансового баланса внутри блока. Эти изменения коснутся стран, которые меньше вкладывали в бюджет ЕС и больше получали.

Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства, которые в настоящее время являются нетто-получателями, станут чистыми вкладчиками, — отмечается в документе.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году. При этом он подчеркнул, что для получения статуса члена Киеву будет необходимо выполнить все условия. В частности, Украине нужно провести ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.