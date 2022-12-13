Стало известно, сколько денег Киев получил от ЕС с 2014 года Фон дер Ляйен: с 2014 года ЕС профинансировал Украину на €90 млрд

Фото: transparencyinternationaleu/flickr.com

Евросоюз профинансировал Украину на €90 млрд с 2014 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в 2023 году ЕС также предоставит Киеву кредит в размере €18 млрд. Таким образом в следующем году Украина будет ежемесячно получать €1,5 млрд в месяц.

Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд, и у меня есть хорошая новость: мы достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году €18 млрд, то есть €1,5 млрд в месяц, — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Совет Европейского союза согласовал новый пакет военной помощи Киеву на €18 миллиардов. Средства будут выделены в качестве кредита и будут иметь десятилетний льготный период.

9 декабря США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.