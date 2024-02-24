Стало известно, сколько денег Британия пообещала выделить Украине Британия пообещала выделить Украине $311 млн в 2025 году

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов (около $311 млн) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на следующий год. Новый пакет финансирования должен помочь пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Украины. Также Киев получит запасные гусеницы для бронетехники.

Великобритания потратит 245 млн фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины, — говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Министр обороны страны Грант Шаппс пообещал помочь обеспечить «поражение Путина и победу демократии, международного порядка, основанного на правилах, и украинского народа». Адмирал Тони Радакин назвал ВСУ одной из крупнейших, боеспособных и уважаемых боевых сил в мире.

Тем временем в Великобритании стремительно растет количество бездомных из числа украинских беженцев, которых страны ЕС обещали принять. По словам военного корреспондента Александра Коца, без крыши над головой сейчас остается порядка 7,5% общего числа беженцев, или 15 тысяч человек, и в дальнейшем положение дел будет только ухудшаться. Он обратил внимание, что рост числа бездомных приведет к скачку не только криминала, но и к распространению болезней. Такая ситуация, уверен он, в конечном итоге «доконает» британцев.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году. Дипломат выразил уверенность, что экс-глава британского правительства действовал по указанию США.