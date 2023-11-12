Стало известно, сколько человек служат в ВСУ Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ: в армии Украины служат 1,3 млн человек

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Численность личного состава Вооруженных сил Украины составляет 1,3 млн человек, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью агентству ТСН. Он не пояснил, являются ли данные официальными или это его приблизительные подсчеты.

1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы, — пояснил он.

Селезнев отметил, что перспективы украинских солдат в зоне СВО остаются сложными из-за проблем с выделением оружия и боеприпасов западными партнерами. При этом он добавил, что возможности украинской оборонной промышленности выросли по сравнению с ситуацией 1,5 года назад, но это пока не покрывает все потребности украинской армии.

В сентябре министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что численность ВСУ с февраля 2022 года увеличилась более чем в три раза — с 261 тысячи до более 800 тысяч человек. По его словам, в секторе безопасности в настоящее время заняты более одного миллиона человек.

Кроме того, глава Минобороны Украины отметил, что оборонные расходы страны выросли почти в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а расходы на армию — почти в десять раз. По его мнению, в будущем эти показатели будут только увеличиваться.