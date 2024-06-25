Стало известно, сколько человек могут мобилизовать на Украине Минобороны Украины: в стране к призыву годны 1,1 млн человек

Фото: МО Украины

После принятия закона о мобилизации на Украине свои данные обновили 2,3 млн военнообязанных, сообщило издание Минобороны страны «Армия Inform» со ссылкой на представителя оборонного ведомства Дмитрия Лазуткина. По его данным, годными к службе признаны 1,1 млн человек.

Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, 1 млн и 100 тысяч военнообязанных, пригодных к призыву. Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку, — заявил Лазуткин.

По его словам, мобилизованными могут быть 1 млн 100 тыс. украинцев.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины допустили принятие закона о демобилизации военных. По словам главы профильного комитета Романа Костенко, с текущими темпами призыва это возможно в октябре. Парламентарий отметил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации и количество мобилизованных превышает ожидания.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она назвала происходящее в стране душераздирающим зрелищем. По мнению конгрессвумен, молодых украинцев буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей».