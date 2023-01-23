Стало известно, сколько человек мобилизуют на Украине весной Рогов заявил о планах Киева мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта

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Киев намерен мобилизовать к концу марта 150 тысяч военнослужащих, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live». По его словам, для этого создано порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов, занимающихся розыском и призывом новобранцев.

Задача (перед военкоматами на Украине - NEWS.ru) стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев, — сказал Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Глава государства признался, что не может озвучить конкретные шаги мобилизационных процессов. Украинский лидер при этом не стал называть число резервистов, которое ВСУ должны привлечь по его приказу.

Ранее газета Washington Post подсчитала, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. По данным издания, прошлой весной сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.