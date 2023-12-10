Стало известно, сколько чехов присоединилось к ВСУ с разрешения властей Idnes.cz: 152 чеха получили от президента разрешение вступить в ВСУ

Фото: МО Украины

Разрешение властей выехать на Украину и участвовать в боях на стороне ВСУ получили 152 гражданина Чехии, в числе которых одна женщина, сообщает порта idnes.cz. По его данным, всего с начала боевых действий желание отправиться на Украину изъявили 553 гражданина Чехии, но большинству отказали.

Уточняется, что 132 разрешения выдал президент Милош Земан, который находился на посту президента Чехии до 8 марта текущего года. Еще 20 чешских наемников получили разрешение от преемника Земана — Петра Павела. Перед этим желающие присоединиться к ВСУ прошли согласования в МИД и Минобороны Чехии. В публикации подчеркивается, что присоединение к иностранным военизированным формированиям без разрешения главы государства в Чехии является уголовно наказуемым деянием.

В статье также отмечается, что Украине активно помогают чешские гуманитарные организации. При их содействии отправились ряд медиков. По сведениям портала, за время конфликта на Украине погибли трое граждан Чехии.

Ранее один из польских министров рассказал, что во время поездки по Украине в марте прошлого года он встретил британских спецназовцев. Чиновник уточнил, что это произошло в серой зоне, между Киевом и Житомиром. По его словам, были в униформе, с оружием и передвигались на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами.

В июле Минобороны России сообщало, что украинская сторона потеряла уже более 4,8 тысячи наемников. По данным ведомства, большинство из них были из США, Канады и стран Европы. Еще примерно столько же наемников сбежали с территории Украины.