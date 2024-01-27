Стало известно, сколько британцев записались бы добровольцами на фронт Более трети людей в Британии в возрасте до 40 лет отказались бы от призыва

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Более трети британцев моложе 40 лет откажутся от призыва в армию в случае войны, говорят данные опроса YouGov. Согласно исследованию, если начнется новая мировая война, добровольцами в армию запишутся только 7% опрошенных.

Если при этом будет еще и угроза вторжения в Британию, то добровольцев будет уже 11% (население страны - более 67млн). При этом число тех, кто будет уклоняться от обязательного призыва, составит 38% (среди мужчин 32%), а в случае угрозы вторжения на Британские острова - 30%.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что Париж не имеет возможности запретить своим гражданам участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, такие добровольцы выступают в качестве гражданских лиц, никак не связанных с французскими вооруженными силами.