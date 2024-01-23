Стало известно, сколько Бельгия отдаст Киеву от доходов с активов РФ Бельгия отдаст Украине €611 млн из доходов от замороженных активов России

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Бельгия предоставит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило Belga News Agency со ссылкой на канцелярию главы бельгийского Минобороны Людивин Дедондер. Отмечается, что речь идет именно о процентах.

По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии, — говорится в публикации.

Ранее Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. По его словам, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».