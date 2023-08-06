ВСУ пришлось модернизировать боевые самолеты советского производства таким образом, чтобы их можно было использовать для запуска ракет западного образца, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, которые приводит пресс-служба Офиса президента Украины, теперь у военных есть платформы для запуска ракет ZUNI, Storm Shadow, а также AGM HARM.
Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры. В частности, ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM, — сказано в пресс-релизе.