ВСУ пришлось модернизировать боевые самолеты советского производства таким образом, чтобы их можно было использовать для запуска ракет западного образца, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, которые приводит пресс-служба Офиса президента Украины, теперь у военных есть платформы для запуска ракет ZUNI, Storm Shadow, а также AGM HARM.