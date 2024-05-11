Стало известно, пустят ли Украину в НАТО до окончания конфликта с Россией Посол ФРГ Егер: вступление Украины в НАТО не состоится до завершения конфликта

Фото: МО Украины

Присоединение Украины к НАТО не представляется возможным до завершения конфликта с Россией, заявил посол Германии в Киеве Мартин Егер в интервью телеканалу ТСН. По его словам, в Альянсе есть консенсус относительно членства страны. Однако сейчас усилия участников Блока необходимо направить на поддержку Украины в рамках боевых действий, указал он.

Я думаю, что членство [Украины] в НАТО нереально, пока идет война, — констатировал Егер.

Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал черновой вариант проекта по предоставлению гарантий безопасности Украине. В настоящее время с Киевом обсуждаются условия 11-страничного документа. При этом соглашение не предусматривает прямое участие солдат ЕС в боевых действиях.

Уточняется, что данные гарантии будут действовать до вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Речь идет о политической, военной и экономической помощи государству. ЕС также обязуется провести консультации с Киевом при проявлении агрессии в отношении него. Предполагается, что Украина получит данные гарантии не позднее начала июля.