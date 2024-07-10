Стало известно, приступил ли Залужный к работе послом Украины в Британии «Украинская правда»: Залужный начал работу послом Украины в Британии

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный приступил к работе в должности посла страны в Великобритании, сообщает издание «Украинская правда». По информации журналистов, среда, 10 июля, стала первым рабочим днем бывшего военачальника.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании. <...> В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне, — говорится в публикации.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Залужный рассматривается в Вашингтоне как наиболее подходящий кандидат на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. В сообщении указывается, что, после того как Зеленский исчерпал свою «полезность», Белый дом решил заменить его на украинского политика.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько выразил мнение, что США делают ставку на Залужного из практических соображений. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Зеленский узурпировал власть в стране. По словам эксперта, Зеленский успел во многом себя скомпрометировать.