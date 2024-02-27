Стало известно, присоединится ли Приднестровье к России Вице-спикер ПМР Антюфеева назвала глупостью сообщения о присоединении к России

Сообщения о планах депутатов Приднестровской Молдавской Республики принять обращение о присоединении региона к России является «невероятной глупостью», заявила заместитель председателя Верховного совета непризнанной ПМР Галина Антюфеева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, подобные слухи распространяют «провокаторы и козлы-загонщики», которые желают зла республике.

Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать, — сказала Антюфеева.

Она призвала придерживаться позиции главы Приднестровья Вадима Красносельского, который заявил, что все должны сохранять мир и выстраивать мирные взаимоотношения. Вице-спикер ПМР подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы права граждан непризнанного региона соблюдались.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что предстоящий съезд народных депутатов Приднестровья обусловлен не желанием региона стать частью России, а беспокойством из-за формирования диверсионных групп на территории соседней Молдавии. По его мнению, Тирасполь хочет привлечь внимание мировой общественности к тому, что ПМР хотят превратить в очередную зону конфликта.